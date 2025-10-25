Juan Santiváñez: exministro anuncia su candidatura al Senado por Alianza para el Progreso en 2026

El exministro del Interior y de Justicia, Juan Santiváñez, anunció anoche mediante las redes sociales, su postulación al Senado en las Elecciones Generales del 2026 por el partido político Alianza para el progreso (APP).

En su breve mensaje, Santiváñez Antúnez destacó las acciones más importantes implementadas durante su gestión en el Ministerio del Interior, en favor de los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sus familiares.

BENEFICIO PARA POLICÍAS

“Ampliamos el seguro médico para los hijos de los policías hasta los 28 años de edad. Creamos la defensa legal para el personal policial que fuera injustamente denunciado, se dieron los aumentos de sueldo y pensión para todo el personal policial después de 12 años”, recordó.

Asimismo, el exministro señaló que promoverá, desde su escaño si es elegido para integrar el Parlamento Nacional, que los policías reciban una gratificación equivalente a un sueldo completo dos veces al año.