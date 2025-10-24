Castillo asegura que congresistas le mandaban cartas pidiéndole Ministerios: "Aún tengo sus sobres guardados"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, participó este viernes de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se puso a debate las dos denuncias en su contra por el fallido golpe de Estado.

Durante su intervención de forma virtual, el exmandatario realizó una grave acusación al asegurar que varios congresistas le enviaban escritos solicitándole Ministerios o puestos clave en entidades del Estado.

"Me tienen acá, porque cuando iba al Congreso habían ciertos congresistas [...] que aún tengo sus sobres guardados cuando me hacían llegar a través de intermediarios para darles algún Ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad", señaló Castillo Terrones sin dar mayores detalles o nombres.

LLAMÓ "BASURA" A ROSPIGLIOSI

En otro momento, Castillo arremetió contra el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, a quien llamó "basura", generando controversia entre los parlamentarios y demás presentes en la sesión.