Francisco Diez Canseco sobre participación de José Jerí en operativos: “Espero que no sea show”

En medio de la participación de José Jerí en los diversos operativos que realizan los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la criminalidad, el líder de Acción Popular, Francisco Diez Canseco, decidió opinar sobre las acciones que viene realizando el presidente.

Durante una entrevista con Exitosa, Diez Canseco destacó el trabajo que encabeza el mandatario en zonas peligrosas de Lima y Callao, sin embargo, espera que todo lo que se muestra en los medios de comunicación no sea solo pantalla. “Espero que Jerí cumpla con esto, que no sean solo show pasearse la cárcel y cosas por el estilo”.

EXISTE CORRUPCIÓN EN EL INPE

Tras conocerse que la gran parte de extorsiones provienen desde los penales del país, Francisco Diez Canseco aseguró que existe un alto nivel de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asegurando que debería realizarse una serie de modificaciones.

"Se sabe que los 68 penales levantan todos los meses una bolsa cada uno de 50 mil soles que va para arriba es la coima brava de tres a cuatro millones al mes según información que hemos podido detectar en nuestro equipo de plan de Gobierno", comentó.