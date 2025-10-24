Lady Camones tras insulto de Castillo a Rospigliosi: "Lamentamos las faltas de respeto"

La congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, se pronunció luego que el exmandatario Pedro Castillo llamó "basura" al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, durante la última sesión de dicho grupo de trabajo.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP), lamentó los ofensivos calificativos del vacado expresidente contra el hoy jefe de la Mesa Directiva.

"Lamentamos las faltas de respeto que se ha evidenciado a través de la transmisión que ustedes como medios de comunicación han hecho. Lo que se busca siempre desde la SAC es tener un trato igualitario para todos y tomar las decisiones con objetividad", dijo.

RATIFICA GOLPE DE ESTADO

Por otra parte, Camones Soriano aseguró que Castillo Terrones intentó quebrar el orden constitucional el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando anunció el cierre del Congreso: "No podemos pretender tapar el sol con un dedo, se dio un golpe de Estado", sostuvo.