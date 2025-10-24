Juan Sheput cuestiona propuesta para reducir edad mínima de senadores y diputados: "Una tontería"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que propone reducir la edad mínima para postular a los cargos de senadores y diputados.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE criticó la iniciativa planteada por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), la cuál calificó como "una tontería" y cuestionó su posible aprobación.

"Permitir que una persona sea Senador pasando antes por la cámara de diputados ya es una abrrración pero rebajar la edad a 30 años ya es una tontería", se lee en el tuit publicado por Sheput Moore.

SOBRE EL PROYECTO DE LEY

Cabe precisar que la propuesta de Wilson Soto busca reducir a 21 años la edad mínima para poder postular a la Cámara de Diputados y a 30 años para postular al Senado.

"Ello permitirá una participación política más amplia, plural y representativa, en consonancia con los principios democráticos y de inclusión que inspiran nuestro orden constitucional", señala el proyecto de ley.