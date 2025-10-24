Legislador Wilson Soto presenta proyecto de ley para bajar a 21 años la edad mínima para ser diputado

El parlamentario Wilson Soto presentó una iniciativa para reducir la edad fijada en la Constitución para ser diputado. Actualmente, para ser congresista se exige la edad de 25 años al momento de la postulación.

Este requisito se mantendrá para los diputados en el nuevo Congreso bicameral, mientras que, para ser senador, se requerirá ser peruano de nacimiento y tener al menos 45 años o haber sido diputado o congresista.

DISCRIMINACIÓN ETARIA

Sin embargo, el parlamentario de Acción Popular, mediante la iniciativa de reforma constitucional 12969/2025-CR, busca reducir de 25 a 21 años la edad para ser diputado. Y bajar de 45 a 30 la edad para ser senador.

Soto Palacios indica que la normativa actual impone límites de edad que afectan el derecho a ser elegido y "se vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley" y se incurre en una "discriminación etaria".