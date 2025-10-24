Alejandro Cavero: "Me siento muy orguilloso de haberme opuesto al gobierno de Pedro Castillo"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), donde se pusieron a debate las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado.

Durante su intervención y tras un acalorado debate con congresistas de izquierda que respaldaban a Castillo Terrones, Cavero Alva aseguró sentirse "orgulloso" de haberse opuesto al gobierno del vacado exmandatario y explicó las consecuencias que hubiera afrontado el país de haber concretado su intenta de quebrar el orden constitucional.

"Yo me siento muy orgulloso de mi labor parlamentaria, no siento ninguna vergüenza de lo que he hecho como congresista y me siento particularmente orgulloso de haberme opuesto al gobierno de Pedro Castillo, porque si no hubiese sido así, yo y muchos otros colegas, el día de hoy viviríamos en una dictadura chavista y el país sí estaría sumido en la pobreza, en la miseria", dijo.

CASTILLO ARREMETE CONTRA ROSPIGLIOSI

Cabe precisar que Castillo Terrones participó de la sesión de la SAC de forma virtual y tuvo duros calificativos contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a quien llamó "basura".

"Me dirijo al pueblo peruano. No más partidos como estos y no más congresistas mediocres (…) Estaré aquí y donde quieran ustedes. Nos vemos en el cambio de mando (…) La Subcomisión tiene un presidente del Congreso como es esa basura de Rospigliosi", arremetió.