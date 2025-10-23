José Williams envía advertencia al Gobierno de José Jerí: “En la PNP hay corrupción”

Tras la presentación de Ernesto Álvarez en el Congreso para solicitar el voto de confianza, el cual fue otorgado por las diversas bancadas, el parlamentario de Avanza País, José Williams, destacó el plan que difundió el premier en el hemiciclo.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el expresidente del Parlamento hizo un llamado al Gobierno de José Jerí para que puedan estar atentos a las acciones que se realizan en el interior de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual podría ser reestructurada.

“He visto inmediatez. Me parece interesante (las propuestas de la PCM). Ahora viene el control, fiscalización, compromiso, entrenamiento de quienes tienen responsabilidades como la Policía, Fuerzas Armadas y sobretodo el manejo de la corrupción, la cual existe en la PNP”, mencionó el legislador.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO

Hace menos de tres días y por medio de un mensaje a la Nación, José Jerí anunció la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por un periodo de 30 días con el propósito de reducir el índice criminal en la capital.