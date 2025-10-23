Harvey Colchado sobre delincuencia en Perú: “Imposible combatirle por las leyes pro-crimen”

A más de una semana de haber asumido el cargo como presidente del Perú, José Jerí, reveló que uno de los pilares en su gestión será la lucha contra la delincuencia, sin embargo, las cifras de inseguridad ciudadana continúan incrementándose en el país.

En medio de esta situación, el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado utilizó sus redes sociales y reveló que han cursado un documento al Poder Ejecutivo con propuestas para disminuir los casos delincuenciales en el Perú. Además, Colchado precisó que será una tarea complicada, ya que, existen normas que favorecen a los hampones.

“Es imposible combatir el crimen de forma efectiva mientras sigan vigentes las leyes pro-crimen. Por eso, he presentado un documento ante la Presidencia de la República con fundamentos técnicos que demuestran cómo estas normas obstruyen las investigaciones contra corruptos y delincuentes", manifestó.

CONGRESISTAS QUE APOYARÁN LAS INICIATIVAS A FAVOR DE LOS CRÍMENES

De acuerdo a Harvey Colchado, su equipo de trabajo ha elaborado un informe detallado con el nombre de los congresistas que estuvieron a favor de las normas que benefician a los criminales. “Tenemos derecho a saber quiénes legislan contra el país”.