Hugo de Zela es presentado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en Torre Tagle

Hugo de Zela fue presentado oficialmente este jueves 23 de julio como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en una breve ceremonia protocolar que se llevó a cabo en el palacio de Torre Tagle, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

La presentación se llevó a cabo en horas de la tarde y contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, así como la del excanciller Elmer Schialer, quien estuvo en el cargo desde diciembre del 2024 hasta la vacancia de Dina Boluarte hace unas semanas.

SALUDO A SCHIALER

Durante el evento, el canciller de Zela Martínez expresó palabras de agradecimiento para Schialer Salcedo, a quien consideró un gran amigo y colega suyo. Cabe precisar que hace unos días, el Ministerio de Relaciones exteriores confirmó la designación de Elmer Schialer como asesor principal del nuevo titular de dicha cartera, marcando así su regreso al Ejecutivo.

"Elmer evidenció, una vez más, su enorme capacidad profesional, su clara visión de los intereses permanentes del país y su incansable energía para llevar adelante una muy intensa agenda", sostuvo.