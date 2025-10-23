Bellido al Gabinete Álvarez: "Hemos dado el tiempo necesario para cumplir los compromisos que han asumido"

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario y expremier indicó que la aprobación de la investidura al Gabinete es una disposición a esperar los resultados en materia de seguridad ciudadana por parte del gobierno de José Jerí en los 9 meses que tendrá de administración.

"Hemos acordado de dar el tiempo necesario para que puedan cumplir con los compromisos que han asumido, sobre todo en la lucha contra la criminalidad en el país, garantizar el proceso electoral con toda la transparencia que se requiere y garantizar las inversiones que se tienen en marcha por parte del Estado", dijo.

SOBRE ESTADO DE EMERGENCIA

Por otra parte, Bellido Ugarte cuestionó la eficacia del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, alegando que las medidas en materia de seguridad ciudadana deben ser evaluadas por su calidad de impacto y no por la cantidad de operativos desplegados.