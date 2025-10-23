Jesús Maldonado propone liberar a presos con enfermedades graves o terminales

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, propuso la liberación de los presos con enfermedades graves o terminales.

En declaraciones para el diario La República, el burgomaestre señaló que esta propuesta nació tras una visita al penal de Lurigancho junto al presidente José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Alegó que el mandatario estaría evaluando dicha medida como parte de un plan para el deshacinamiento de las cárceles en nuestro país.

"Estábamos en un pabellón donde los reos no son de alta peligrosidad, son reos que están pagando sus culpas (…). Esas personas que ya han pagado una parte de su culpa, que ya no significan un peligro para la sociedad, son personas que probablemente lo que más necesitan es el espacio para descansar en paz. Podrían ser considerados para que puedan salir, terminar sus penas en el hogar, si es que les queda, y deshacinar en un pequeño porcentaje algunos de los pabellones", dijo.

"Creo que una cosa es leer un diagnóstico y la otra es estar en el lugar de los hechos. Cuando hemos ingresado al Pabellón 3, había unas personas en sillas de ruedas en total abandono. Cuando digo abandono es abandono, pero una descripción casi inhumana porque deduzco que tenían algún tipo de enfermedad", añadió.