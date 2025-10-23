Premier Ernesto Álvarez ofrece disculpa a la Generación Z: “En estos momentos necesitamos pacificación”

Antes de asumir el cargo como premier en la gestión del presidente José Jerí, el ahora titular de la PCM, Ernesto Álvarez tuvo fuertes calificativos contra los integrantes de la Generación Z, calificando su movilización en Lima como ‘subversiva’.

Tras varios días de estar en el cargo y con un mea culpa encima, Álvarez Miranda ofreció una entrevista a Willax donde decidió ofrecerle una disculpa a este colectivo de jóvenes. Además, les pidió una tregua en beneficio de los más de 33 millones de peruanos.

“El presidente Jerí ha expuesto que (el país) necesita pacificación y reconciliación. Entonces, si yo he opinado en contra de un colectivo, yo le pido disculpas a este colectivo como primer ministro, porque en este momento se requiere pacificación”, declaró.

LLAMADO A LOS JÓVENES CIUDADANOS

A menos de seis meses de realizarse las elecciones generales del 2026, el premier Ernesto Álvarez hizo un llamado a los jóvenes ciudadanos que sufragarán el próximo año, para que puedan investigar a los candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno.