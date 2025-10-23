Política

Velásquez Quesquén sobre estado de emergencia: "Los delincuentes se van de vacaciones a provincia hasta que pase"

El expremier aseguró que la medida adoptada por el gobierno de José Jerí tiene como único objetivo "evitar las marchas".



El expresidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, se pronunció sobre la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por el plazo de 30 días.

En entrevista para Canal N, el también expresidente del Congreso cuestionó la medida adoptada por el gobierno de José Jerí y aseguró que la criminalidad el estado de emergencia delinquiendo en otros sectores del país mientras rija la norma.

"La ingenuidad del gobierno es creer que declarar en emergencia a Lima y el Callao puede reducir el sicariato y el secuestro. Es un engaña muchachos. Han decretado la emergencia en Lima y Callao y los delincuentes se van de vacaciones a otra provincia hasta que pase la emergencia", dijo.

MEDIDA CONTRA MARCHAS

Asimismo, Velásquez Quesquén aseguró que lo único que se busca con el estado de emergencia es evitar más protestas: "Ese decreto de emergencia ha sido declarado solamente para evitar las marchas", sostuvo.


