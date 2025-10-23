Velásquez Quesquén sobre estado de emergencia: "Los delincuentes se van de vacaciones a provincia hasta que pase"

El expresidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, se pronunció sobre la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por el plazo de 30 días.

En entrevista para Canal N, el también expresidente del Congreso cuestionó la medida adoptada por el gobierno de José Jerí y aseguró que la criminalidad el estado de emergencia delinquiendo en otros sectores del país mientras rija la norma.

"La ingenuidad del gobierno es creer que declarar en emergencia a Lima y el Callao puede reducir el sicariato y el secuestro. Es un engaña muchachos. Han decretado la emergencia en Lima y Callao y los delincuentes se van de vacaciones a otra provincia hasta que pase la emergencia", dijo.

MEDIDA CONTRA MARCHAS

Asimismo, Velásquez Quesquén aseguró que lo único que se busca con el estado de emergencia es evitar más protestas: "Ese decreto de emergencia ha sido declarado solamente para evitar las marchas", sostuvo.