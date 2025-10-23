Álex Flores critica voto de confianza a Gabinete Álvarez: "Ha habido una repartija de Ministerios"

El congresista de la Bancada Socialista, Álex Flores, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por el premier Ernesto Álvarez Miranda, quien participó del debate parlamentario el día de ayer.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario criticó duramente a las bancadas que respaldaron al actual Gabinete Ministerial y aseguró que hubo una "repartija de Ministerios" a cambio del voto de investidura.

"Nosotros desde la Bancada Socialista hemos votado en contra. Es lamentable, cómo a la mayoría de las bancadas y los parlamentarios su indignación les ha durado tan poco, ha habido una repartija de ministerios y han dado el voto de confianza", dijo.

ADVIERTE MÁS PROTESTAS

En ese sentido, Flores advirtió que la ciudadanía hará expresar su descontento con el Gabinete Ministerial manifestándose nuevamente en las calles: "Las calles van a hablar. La población claramente ha pedido de que se tenga un equipo, un gabinete que pueda garantizar la lucha contra la inseguridad ciudadana; pero aquí no tenemos nada de eso", sostuvo.