Premier Álvarez sobre denominadas “leyes procrimen”: Tendrán que ser analizadas una por una

En amplia entrevista con RPP, el premier Ernesto Álvarez dijo que las denominadas leyes 'procrimen' del Congreso deberán ser analizadas "una por una". Entre ellas está la norma que regula el uso de armas por parte de la PNP, la cual consideró que debe ser "apoyada porque en este momento las FFAA y la PNP tienen que ser protegidas".

Respecto al estado de emergencia dijo que la medida es necesaria para que los policiales y militares tengan un marco jurídico necesario para luchar contra la criminalidad. "El objetivo no es tratar de ganar una imagen ante la población, ni tratar de evitar protestas, sino de comprometerse por una lucha contra el crimen", afirmó.

SECTOR BANCARIO

Sobre la solicitud de facultades legislativas por 90 días al Parlamento Nacional indicó "constituye un marco legal adecuado para luchar contra la criminalidad", en aspectos como permitir que desde el sector bancario se ayude a identificar las cuentas usadas por organizaciones criminales, entre otras importantes disposiciones.

Asimismo, aseguró que el Gobierno todavía no ha tomado posición respecto a una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), frente a la presión desde el Congreso para prolongar su vigencia hasta el 2029, pese a que se comprometieron a no extenderlo más allá de diciembre del presente año.