José Jerí tras voto de confianza del Congreso: Es una responsabilidad para pasar del discurso a la acción

Esta madrugada, durante un operativo contra la criminalidad en la provincia constitucional del Callao, el presidente José Jerí, se pronunció sobre el voto de confianza otorgado por el Parlamento al gabinete ministerial liderado por Ernesto Álvarez.

"Estamos tranquilos, la confianza que nos ha dado el Congreso es una responsabilidad adicional para pasar del discurso a la acción, y nosotros estamos demostrando o intentado demostrar todos los días actividades para luchar contra la delincuencia", dijo.

Asimismo, Jerí Oré ratificó que el Poder Ejecutivo en las próximas semanas solicitará al Parlamento Nacional facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, en un contexto de creciente alarma por el desborde de la violencia en todo el país.

VOTO DE CONFIANZA

Anoche, tras un arduo debate, el Poder Legislativo, con 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, otorgó el voto de confianza al gabinete Álvarez Miranda.

Votaron a favor los grupos políticos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia.

Mientras que las bancadas que votaron en contra fueron Voces del Pueblo–Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular.