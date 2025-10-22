Flavio Cruz anuncia que Perú Libre dará el voto de confianza al Gabinete Álvarez: "Con desconfianza"

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, tomó la palabra durante el debate del Pleno en donde se decidirá si se otorga o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por el premier Ernesto Álvarez.

Durante su intervención, el parlamentario de izquierda confirmó que su bancada votará en favor de la investidura al Gabinete Álvarez, sin embargo, precisó que dicha decisión no los convierte en aliados del gobierno.

"Porque amamos al Perú, Perú libre de pobreza, Perú libre de corrupción, Perú libre de criminalidad, y por eso vamos a otorgar confianza con desconfianza", manifestó en el hemiciclo de sesiones.

RELACIONES BILATERALES

Asimismo, Cruz Mamani exhortó a la gestión del presidente José Jerí a trabajar para retomar las relaciones bilaterales con aquellos países que marcaron distancia con el Perú durante la administración de Dina Boluarte.

"Queremos exhortar y emplazar al Gabinete para restablecer las relaciones internacionales con países amigos. Nos hemos peleado con medio mundo, el infantilismo del gobierno anterior nos ha llevado a eso", sostuvo.