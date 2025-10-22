Maricarmen Alva sobre cárceles del Perú: “Ya no corrigen, forman más delincuentes”

A más de dos meses de que el Gobierno de Dina Boluarte oficializara la reapertura de ‘El Frontón’, la congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, criticó la decisión que tomó el Poder Ejecutivo semanas atrás.

Por medio de sus redes sociales, la expresidenta del Congreso aseguró que la iniciativa que aprobó la exmandataria no ayudará a que el hacinamiento en los centros penitenciaros puedan llegar a su fin. “Reabrir El Frontón es populismo, no solución”.

LAS CÁRCELES NO AYUDAN A NADA

Para Maricarmen Alva, las personas que delinquen y son conducidas a los diversos penales del territorio peruano, no salen con algún tipo de cambio en sus actitudes. “Las cárceles ya no corrigen, forman más delincuentes”.

Finalmente, Alva Prieto recordó que hay obras paralizadas desde hace mucho tiempo, por lo que, desde el Congreso impulsarán la continuidad de los trabajos. “Proponemos construir cárceles con criterios técnicos y no políticos”.