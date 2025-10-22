Juan Sheput critica estado de emergencia: "No hay creatividad en la administración de José Jerí"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció sobre la declaratoria de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, anunciado en la víspera por el presidente José Jerí.

A través de un video en la plataforma X, el extitular del MTPE criticó la medida anunciada por Jerí Oré y señaló que dicha implementación evidencia una "falta de creatividad" por parte de su gestión.

"Por lo visto tenemos nuevo gobierno, nuevo presidente, pero no hay nuevas medidas. No hay creatividad en la administración de José Jerí. Dar un mensaje a la Nación de 50 segundos para declarar en estado de emergencia a Lima Metropolitana y a la Provincia Constitucional del Callao es más de lo mismo", dijo.

SOBRE ÓSCAR ARRIOLA

Asimismo, Sheput criticó duramente la labor del hoy comandante general de la PNP. Óscar Arriola, y precisó que el mandatario debería removerlo de la institución policial, como un primer paso para liderar el cambio en la Policía y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Yo creo que tiene que haber un relevo en ese cargo porque mientras siga la estructura jerárquica vinculada a ese general, pues simple y llanamente los fracasos van a seguir a la orden del día", sostuvo.