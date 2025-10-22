Delia Espinoza no volverá como fiscal de la Nación: JNJ mantiene suspensión

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), emitió este miércoles una resolución en donde anuncian que Delia Espinoza no volverá al cargo de fiscal de la Nación, debido a que la medida cautelar de suspensión en su contra se mantiene.

Cabe precisar que la medida se mantiene pese a que el Noveno Juzgado Constitucional dispuso que, por una medida cautelar, se anule la suspensión contra Espinoza Valenzuela y se la reponga en el cargo.

Al respecto, Julio Rodríguez, abogado del presidente de la JNJ, Gino Ríos, señaló que la medida contra la suspendida fiscal de la Nación se mantiene porque el juez solo se pronunció por uno de los cuatro motivos que fundamentan la suspensión.

"El procedimiento constitucional resuelve dejar sin efecto parte de la decisión emitida por la JNJ en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario en contra de la magistrada Espinoza; sin embargo, eso supone que solo uno de los cargos son objeto de la decisión del juez constitucional. Ella no solo tiene un cargo, tiene cuatro. Por lo tanto, los cuatro cargos se mantienen vigentes", dijo en entrevista para RPP.

¿POR QUÉ LA SUSPENDIERON?

Como se recuerda, el pleno de la JNJ suspendió a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación por "faltas graves y muy graves" y por no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.