García Belaúnde cuestiona mensaje a la Nación de José Jerí: "¿Empezó la era del TikTok presidencial?"

El excongresista, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció tras el mensaje a la Nación del presidente José Jerí, quien en la víspera anunció la declaratoria de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario cuestionó la brevedad del mensaje presidencial, y lo calificó como una contraparte de los extensos discursos que solía dar su predecesora Dina Boluarte.

"Hemos pasado de los mensajes presidenciales de mas de 5 horas,los más largos de la historia, con Dina,al más corto de solo 46 segundos de Jeri.¿empezó la era del TikTok presidencial?", se lee en el tuit.

SOBRE EL ESTADO DE EMERGENCIA

Cabe precisar que entre las medidas que se implementarán en el estado de emergencia, se destaca la vulneración de algunos derechos constitucionales como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito.

También se prohíbe el desplazamiento de dos adultos en una misma motocicleta. Además, se efectuará un apagón nocturno en los establecimientos penitenciarios.