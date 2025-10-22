Patricia Chirinos sobre estado de emergencia: "Era una medida urgente y necesaria"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció luego que el gobierno del presidente José Jerí declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y el Callao por el plazo de 30 días.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria destacó la medida adoptada por el Ejecutivo y precisó que era "urgente y necesaria" su aplicación, sin embargo, precisó que esta declaratoria debe traer consigo medidas claras y eficaces en materia de seguridad ciudadana.

"Era una medida urgente y necesaria y además que respalda la población, pero eso sí, ojalá que se lleve a cabo como merece, no como prometía la señora Boluarte. Las medidas, más allá de las palabras, se tienen que ver en la acción", dijo.

¿QUÉ MEDIDAS INCLUYE?

Entre las principales medidas se incluyen la restricción de derechos constitucionales como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito.

También está prohibido el desplazamiento de dos adultos en una motocicleta y se dispondrá un apagón nocturno en los establecimientos penitenciarios en las zonas donde rige el estado de emergencia.