José Cueto sobre declaratoria de estado de emergencia: “Debemos tener resultados diarios”

Después de que el presidente José Jerí anunciara la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao con el propósito de reducir el índice criminal, el congresista de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, decidió pronunciarse al respecto.

En medio de una entrevista en Canal N, el parlamentario saludó la decisión que ha tomado el Gobierno, sin embargo, consideró que la medida adoptada tendrá que dar resultados todos los días, para que la ciudadanía se sienta más segura.

“Tienen que haber resultados diarios, porque de lo contrario va a ser un papel más escrito. Tienen que haber acciones (…) La medida también podría replicarse en La Libertad y Piura porque son puntos peligrosos”, aseguró el legislador.

DEBERÍA INVERTIRSE EN LA PNP

Tras conocerse que existen menos de 90 patrulleros para Lima y Callao, José Cueto hizo un llamado al Gobierno para que pueda invertirse en la Policía Nacional del Perú (PNP) y así dotarse a los agentes en la lucha contra la delincuencia.