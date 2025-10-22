Keiko Fujimori envía mensaje a Álvaro Uribe tras ser absuelto de fraude procesal: “La verdad triunfa”

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de la sentencia que tenía por fraude procesal, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, decidió enviarle un mensaje al exmandatario del país vecino.

Por medio de sus redes sociales, la excandidata presidencial saludó la decisión del órgano de justicia, enfatizando que Uribe Vélez siempre luchó para que los ciudadanos puedan conocer la verdad de los hechos en los que estaba involucrado.

“Me alegra profundamente la absolución del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Después de tantos años de injusticias, la verdad finalmente triunfa. Su fortaleza y su fe en la democracia inspiran a quienes creemos en un país libre y justo”, posteó en X.

SENTENCIA CONTRA ÁLVARO URIBE

Tras varios meses de investigación, la jueza Sandra Heredia decidió sentenciar a 12 años de prisión a Álvaro Uribe por una presunta manipulación en los testigos que iban a declarar en el caso del senador Iván Cepeda.