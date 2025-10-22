Jaime Quito critica estado de emergencia: “No es para enfrentar a la criminalidad, sino a las marchas”

Luego de que el presidente José Jerí anunciara el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, con el propósito de reducir el índice de inseguridad ciudadana, desde el Congreso comenzaron a pronunciarse al respecto de la medida del mandatario.

En una entrevista en Exitosa, el legislador de la bancada Socialista, Jaime Quito, criticó la decisión del Ejecutivo y aseguró que el único fin de la decisión es frenar con las manifestaciones que se vienen dando en los últimos días, y no disminuir los casos delincuenciales.

“El estado de emergencia que ha declarado no es para enfrentar la criminalidad, sino para enfrentar las movilizaciones y marchas porque el 25 ya se está convocando a una y eso es lo que más teme", expresó.

NO LE DARÁN EL VOTO DE CONFIANZA AL GABINETE

En víspera de la llegada del gabinete encabezado por Ernesto Álvarez para solicitar el voto de confianza en el Congreso, Jaime Quito adelantó la postura que tomó su grupo político. “Nosotros consideramos que no hay nada que escuchar porque esto es simplemente es el continuismo de lo que se ha vivido con Dina Boluarte”.