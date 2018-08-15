Tras ser parte de una serie de operativos durante las primeras horas del estado de emergencia declarado en Lima y Callao, el presidente José Jerí estuvo presente en la ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad de Estado realizada en el Rímac.

Durante este acto protocolar, el jefe de Estado tomó la palabra y señaló que buscará "estar a la altura de las circunstancias" respecto a las decisiones que tome, las cuales se han centrado en la lucha contra la criminalidad y la extorsión.

"Las decisiones que se toman siempre serán pensando en el bienestar de la mayoría. Siempre. Aunque a algunos no les guste", manifestó el mandatario durante su alocución en mencionado operativo.

Estado de emergencia y restricciones

El Gobierno oficializó la declaración del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por treinta días calendario. La medida se fundamenta en la "grave afectación de la seguridad ciudadana", la "perturbación del orden público" y el "incremento de la criminalidad violenta" en ambas jurisdicciones.

Entre las restricciones destacan el endurecimiento de los regímenes de visita dentro de los penales y los apagones electrónicos en estos establecimientos. Otra de las medidas es la restricción en circulación de dos personas motos lineales y además deberán portar chaleco y casco con el respectivo número de su placa.