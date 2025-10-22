Elecciones 2026: López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y tres candidatos más debatirán en CADE 2025

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos 2025) realizará un debate con seis de los precandidatos a la presidencia de la República para conocer sus principales propuestas para el país en las elecciones generales del 2026.

Los precandidatos invitados serán Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Mario Vizcarra de Perú Primero, Carlos Álvarez de País para Todos, Alfonso López Chau de Ahora Nación y César Acuña de Alianza Para el Progreso (APP).

Según informó IPAE Acción Empresarial, los seis participantes de este evento, que será el último día del foro empresarial el próximo 6 de noviembre, fueron elegidos según los resultados más recientes de las mayores encuestadoras nacionales.

Dinámica del evento y panel invitado

El bloque electoral, denominado "Elegir con Responsabilidad", se desarrollará de 9 a.m. a 1 p.m. y será el evento central durante la jornada de cierre del CADE Ejecutivos 2025 que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre.

Este evento contará con un panel integrado por especialistas en diversas materias, entre ellos Alfredo Bullard, Marisol Guiulfo, Pablo Bustamante, Liliana Rojas-Suárez, Carlos Gálvez y Aldo Mariátegui.

Selección de candidatos y sorteo de intervención

El Comité CADE Ejecutivos aseguró que se tomaron en cuenta a las organizaciones políticas inscritas formalmente ante el JNE con mayor intención de voto según las encuestas nacionales urbano rurales hasta el 15 de octubre. El orden de participación de los precandidatos será definido por sorteo en presencia de todos los participantes del debate, según establecieron los organizadores.