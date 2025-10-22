Motos que circulen con dos personas serán internadas en depósitos municipales, señala ministro del Interior

Las motocicletas que circulen con dos personas adultas en Lima y Callao serán internadas en los depósitos municipales, como parte de las medidas dispuestas para reforzar la seguridad ciudadana y reducir los delitos cometidos bajo esta modalidad.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la disposición durante el primer día del estado de emergencia decretado por el Gobierno. "Se ha tomado la decisión de que solo debe transitar una persona por motocicleta", declaró durante un operativo de supervisión en San Juan de Lurigancho.

Aplicación progresiva

La coronel Rocío Mayhua, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP, precisó desde Puente Nuevo en El Agustino que el internamiento de motocicletas entrará en vigencia recién el 17 de noviembre junto con las sanciones por no usar casco y chaleco con la placa visible, conforme a lo dispuesto en la Resolución Directoral N.º 018 y el Decreto Supremo N.º 006-2025-IN.

"Por el momento, los agentes del orden se limitan a realizar intervenciones preventivas para verificar la documentación de los conductores y exhortarlos a cumplir la prohibición", indicó la oficial.

Disposición y acciones de seguridad

Tiburcio informó que esta disposición forma parte del control territorial establecido por el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, que oficializa el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. El titular del Interior detalló que las acciones de seguridad se desarrollan de manera conjunta entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las municipalidades y el serenazgo, bajo un enfoque de inteligencia y coordinación multisectorial.