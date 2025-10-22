Stephany Vega: Ejecutivo designa a allegada de José Jerí como nueva asesora de la PCM

El Ejecutivo designó a Stephany Vega, identificada como una de las principales allegadas a José Jerí, como nueva asesora de la Alta Dirección del despacho del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, según informó este miércoles diario El Comercio.

La resolución ministerial número 282-2025-PCM, que lleva la firma del primer ministro, formaliza la designación de Stephany Alexandra Vega Morón luego de determinar que estaba vacante el cargo de asesor de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Trayectoria y vínculos

Según fuentes del mencionado diario, Vega Morón es una abogada que acompañó al nuevo presidente en su despacho parlamentario y en la Comisión de Presupuesto del Congreso que presidió.

Cabe resaltar, que Vega es una de las pocas personas de máxima confianza del nuevo jefe de Estado. Los otros nombres de personas allegadas a Jerí incluyen a la dirigencia de Somos Perú a cargo de Patricia Li y otros asesores de su círculo más cercano.