PPK evalúa denunciar a fiscales tras fallo del Tribunal Constitucional sobre caso Cócteles

Tras el fallo del Tribunal Constitucional por el caso Cócteles, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski evalúa presentar una denuncia contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, según informó su abogado Julio Midolo a Canal N.

El representante legal del exmandatario afirmó que se estaría ante un "error judicial generalizado" en los procesos por financiamiento político y que su defendido, junto a su familia, analiza tomar medidas legales contra los integrantes del Ministerio Público.

Midolo confirmó que solicitarán el archivo inmediato del proceso penal que afronta Kuczynski por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016. El letrado argumentó que el fallo del Tribunal Constitucional, emitido con cinco votos a favor, "zanja la controversia legal sobre si estos hechos constituían delito al momento de cometerse".

Cuestiona a fiscales

Durante la entrevista, Midolo criticó la actuación de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, a quienes acusó de haber "politizado" casos como el de su defendido, el de Keiko Fujimori y otros expresidentes como Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Investigación contra PPK

Según la hipótesis fiscal, Kuczynski habría recibido US$100 mil de la empresa CASA, integrante del "Club de la Construcción", durante su campaña de 2016 y se habría utilizado el mecanismo del "pitufeo" para fraccionar depósitos en efectivo y darles apariencia de legalidad, configurando presuntos delitos de lavado de activos, falsa declaración y fraude procesal.

Pedirán revocar impedimento de salida

Midolo subrayó que la sentencia del Tribunal Constitucional reafirma que "los aportes de campaña no tipificados como lavado de activos antes de noviembre de 2016 no pueden ser objeto de proceso penal". La defensa pedirá también el levantamiento de la medida cautelar de impedimento de salida del país, única restricción vigente contra el exmandatario.