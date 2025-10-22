Voto de confianza: Gabinete liderado por Ernesto Álvarez se presenta hoy ante el Pleno del Congreso

El Gabinete Ministerial encabezado por Ernesto Álvarez, se presentará hoy miércoles 22 de octubre desde las 4:00 p.m., ante el Pleno del Congreso de la República, para exponer y debatir la política general del Gobierno en busca del voto de confianza.

El titular de la PCM asistirá acompañado por los ministros de Estado y deberá exponer su plan de acción ante el Parlamento, con la expectativa de convencer a sus integrantes de otorgarle la confianza mediante el voto.

Reuniones previas a presentación

Como parte de la preparación para la sesión de confianza, el jefe del Gabinete sostuvo reuniones con representantes de diversas bancadas parlamentarias. Álvarez Miranda se reunió con Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP).

Posteriormente con los portavoces de Fuerza Popular (FP) y Somos Perú (SP). La vocera de Somos Perú, Ana Zegarra Saboya, dialogó con el titular de la PCM sobre los ejes centrales de su exposición en el Parlamento.

Recibiría respaldo y escenario ante rechazo

Si bien el panorama es incierto, todo indicaría que el gabinete recibiría el respaldo del Parlamento. La decisión del Congreso será determinante para el futuro del presidente José Jerí, ya que si el gabinete Álvarez no obtiene la confianza, el premier deberá presentar su renuncia formal al mandatario, quien estará obligado a aceptarla y nombrar un nuevo gabinete.