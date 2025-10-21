Fernando Rospigliosi defiende a suboficial que disparó a Eduardo Ruiz: "Cumplió con su deber"

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, salió en defensa del suboficial de tercera, Luis Magallanes, sindicado por el delito de homicidio calificado tras haber disparado en el tórax a Eduardo Ruiz Sáenz durante la última marcha de la "Generación Z", ocasionándole la muerte.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario fujimorista publicó una foto junto al suboficial, quien se encuentra hospitalizado tras haber sido agredido durante las protestas, asimismo, exigió que el agente sea reintegrado a sus labores y justificó su accionar durante la protesta del pasado 15 de octubre.

"Está ilegalmente detenido hasta el jueves por fiscal y juez prevaricadores. Por ley del Congreso, está prohibida prisión preliminar o preventiva en estos casos. Por eso los delincuentes y sus secuaces en el Congreso atacan estas leyes a favor de la policía. Magallanes debe ser reintegrado al servicio de inmediato, el solo cumplió con su deber", se lee en el tuit.

SOBRE MANIFESTANTES

Asimismo, Rospigliosi arremetió contra los manifestantes que agredieron al suboficial Magallanes durante la marcha: "Sigue hospitalizado por la golpiza que le propinaron terroristas y delincuentes", añadió.