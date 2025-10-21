Jorge Montoya asegura que Sendero Luminoso no desaparece: "Está en las universidades"

En medio de las ultimas manifestaciones de la Generación Z en diversos puntos de Lima, el congresista de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, reveló que Sendero Luminoso estaría buscando capturar las instituciones de educación en el Perú.

Durante sus declaraciones, Montoya Manrique aseguró que el grupo terrorista en estos momentos se encuentra desplegando sus tentáculos en los centros educativos del país, especialmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

"Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean como amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en está situación, estamos perdidos", comentó.

SAN MARCOS SE PRONUNCIA TRAS DECLARACIONES DE MONTOYA

Luego de escuchar las declaraciones de Jorge Montoya, el decano de la facultad de Letras y Ciencias Humanas, Marcel Velázquez, cuestionó los comentarios del parlamentario. "Como profesor sanmarquino lo desmiento y condeno su discurso de odio, que se alimenta de noticias falsas".