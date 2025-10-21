José Domingo Pérez no descarta renunciar tras fallo del TC que archivó caso de Keiko Fujimori

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, no descartó renunciar al Ministerio Público luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar el "Caso Cócteles", que se seguía contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. La decisión, según sostuvo, respondería a una presunta persecución política en su contra.

Durante una entrevista en el semanario Hildebrandt en sus Trece, Pérez consideró que la reciente resolución del TC “ha tenido fundamentos políticos y no jurídicos”, lo que —a su juicio— evidencia una manipulación en la justicia constitucional. “El ataque va a continuar”, señaló al advertir sobre un posible hostigamiento institucional y personal tras el fallo.

PERSECUCIÓN EN SU CONTRA

El fiscal afirmó que su salida podría concretarse si persisten los actos de acoso en su centro de trabajo y desde el Congreso. “Si va a haber actos de acoso, hostigamiento, más allá de lo que haga la pestilencia en el centro de trabajo, en mi casa, lo hace la propia institución a través de esta persecución que ya la señora Fujimori lo anunció”, declaró. Según sostuvo, el partido Fuerza Popular estaría impulsando medidas en su contra desde el Parlamento.

Pérez también respondió sobre una eventual denuncia de Fuerza Popular, indicando que “ese tipo de amenazas provienen de organizaciones delictivas investigadas”. Además, aseguró que lo ocurrido con el TC confirma su advertencia sobre una “instrumentalización de la justicia constitucional”.