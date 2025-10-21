Alejandro Aguinaga sobre Equipo Lava Jato: "Son cómplices y probablemente terminen en prisión"

Después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el caso Cócteles, dejando en el ojo de la controversia a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato, los cuales se encuentran integrados por José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, mencionó que no les espera un futuro grato a los fiscales.

En declaraciones a Exitosa, el parlamentario aseguró que tanto Domingo Pérez y Vela Barba son cómplices en todas las acusaciones que realizan contra sus investigados, por lo que, considera que estarán detrás de las rejas muy pronto.

"10 años de estos procesos donde el Tribunal Constitucional ha corregido porque los delitos que se han señalado no existen. La acusación se la han corregido 19 veces. Otros casos que llamaron la atención es que de 38 obras de Odebrecht solo investigaron 4 lo que demuestra es que hay una suerte de componenda y complicidad que tiene que ser claramente establecido y probablemente vayan a terminar en prisión", declaró.

BUSCAN LIMPIAR A KEIKO FUJIMORI DE LAS ACUSACIONES

De acuerdo a Rafael Vela, el Tribunal Constitucional habría sido tomado por simpatizantes de Fuerza Popular y tendrían como objetivo limpiar a Keiko Fujimori de las imputaciones que tiene en su contra. "Lo que busca es darle absoluta impunidad a un partido político y a su lideresa".