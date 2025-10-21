Jaime Quito a Fernando Rospigliosi sobre declaraciones de 'Truko': "No representa a los congresistas"

Tras las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sobre Eduardo Ruiz, conocido como 'Truko' a quien lo calificó como 'terruco', el parlamentario de la bancada Socialista, Jaime Quito, arremetió contra el titular del Legislativo.

En una entrevista en Canal N, Quito Sarmiento cuestionó los calificativos que tuvo el exministro del Interior luego del fallecimiento del joven artista en la marcha de la Generación Z, asegurando que Rospigliosi debió guardar respeto por los familiares.

"Yo no reconozco como presidente del Congreso a este señor. No representa ni expresa la posición de diversos congresistas y un presidente del Congreso debe tener un mínimo de mesura y este señor no lo tiene en lo absoluto", mencionó.

CAUSA DE LA MUERTE DE 'TRUKO'

De acuerdo a las imágenes compartidas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, 'Truko' perdió la vida tras un impacto de bala, realizado por el suboficial Luis Magallanes, a quien se le dictó detención preliminar por siete días.