Elmer Schialer vuelve al Gobierno: Canciller de Zela lo nombra como su asesor principal

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó el regreso de Elmer Schialer al Poder Ejecutivo. El diplomático, quien fue canciller durante el gobierno de Dina Boluarte, se desempeñará como asesor principal en el despacho del hoy líder de dicha cartera, Hugo de Zela.

La resolución ministerial que oficializa su nombramiento lleva la firma del canciller de Zela y se explica que su nombramiento se realiza "por razones de servicio" y se ampara en la Ley del Servicio Diplomático de la República y su reglamento.

CAMBIO DE ROLES

Ambas figuras diplomáticas cuentan con una historia profesional compartida, y es que cuando Schialer Salcedo fue ministro de Relaciones Exteriores, de Zela trabajaba como su asesor. Ahora los papeles se invierten.

Cabe precisar que Elmer Schialer cuenta con más de 30 años de experiencia en diplomacia. Antes de ser ministro en el gobierno de Boluarte, ejerció como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador del Perú en Alemania.