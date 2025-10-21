Renovación Popular dará el voto de confianza al Gabinete Álvarez, anuncia Patricia Chirinos

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien este miércoles pedirá el voto de confianza a su Gabinete Ministerial.

En entrevista para Willax, la parlamentaria señaló que su bancada aún no ha fijado una postura al respecto, sin embargo, señaló que, a criterio suyo, Renovación Popular terminará votando a favor del voto de investidura.

"Como bancada no hay ninguna decisión todavía, pero yo podría adelantar que creo que es una decisión hasta tácita. Me adelanto un poco, yo creo que sí vamos a dar un voto de confianza", manifestó.

SOBRE ERNESTO ÁLVAREZ

En ese sentido, Chirinos Venegas justificó esta decisión destacando el perfil de los ministros y especialmente, el del premier Ernesto Álvarez: "Ex TC, conocido, lo hemos visto ampliamente su desenvolvimiento en los medios de comunicación, una persona proba, con experiencia", sostuvo.