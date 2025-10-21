César Combina anuncia su precandidatura presidencial por Avanza País y promete “cerrar ministerios inútiles”

El excongresista César Combina anunció su precandidatura presidencial por Avanza País, convirtiéndose en el segundo aspirante confirmado dentro del partido, junto al periodista Phillip Butters.

SUS PROMESAS

A través de un video difundido en sus redes sociales, Combina, de 37 años, cuestionó duramente a la izquierda y adelantó algunas de las medidas que aplicaría de llegar al poder. Entre ellas, destacó el cierre de ministerios “inútiles”, la privatización de “elefantes blancos” y la militarización de las fronteras.

“El Perú está cansado de los zurdos que destruyen todo lo que tocan”, expresó el exlegislador, quien también señaló que su campaña buscará “dar la batalla cultural contra el marxismo”.

En su mensaje, añadió: “La derecha despertó. No vamos a pedir permiso a caviares, zurdos o comunistas. Con mucha humildad y ganas de servir al país, anuncio mi precandidatura a la presidencia con Avanza País”.

Combina, antropólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue congresista durante el periodo 2020-2021 y ha mantenido una línea política conservadora desde entonces.