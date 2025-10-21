Ollanta Humala tras fallo del TC por caso Cócteles: "Vamos a pelear por nuestra libertad"

El expresidente Ollanta Humala se pronunció tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que —según afirmó— confirma su posición de que un presunto aporte de campaña no constituye delito.

“Hoy el TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años”, escribió Humala en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El exmandatario sostuvo que esta resolución evidencia la falta de voluntad de las autoridades para hacer justicia en su caso, al que calificó como un “acoso judicial” iniciado en 2006.

Humala cuestionó además al Poder Judicial, señalando que, con este fallo, resultaría “jurídicamente imposible” mantener activa la investigación contra él mientras se libera a otros grupos políticos como Fuerza Popular.

“Lo contrario demostraría una vez más el ensañamiento”, expresó, concluyendo con un llamado: “Vamos a pelear por nuestra libertad”.