Jorge Montoya pide reducción de Ministerios: "El Perú no necesita más"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, propuso al Poder Ejecutivo reducir la cantidad de Ministerios que existen actualmente, como una forma de utilizar eficientemente los recursos públicos.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario señaló que actualmente el país cuenta con una cantidad desmedida de carteras ministeriales y urge tomar medidas al respecto.

"El Perú no necesita más ministerios. Necesita un Estado que funcione. Hoy tenemos un aparato lento y costoso. Reducir ministerios no es despedir gente, es usar mejor cada sol y hacer que el Estado sirva", se lee en el tuit publicado por Montoya Manrique, acompañado de un video donde habla sobre el tema.

"REFORMA DEL ESTADO"

En ese sentido, Montoya señaló que el reducir la cantidad de Ministerios y agrupar a los principales es un primer paso para una "reforma del Estado": "Con visión de Gobierno para que se pueda ordenar de manera clara y eficiente el presupuesto", sostuvo.