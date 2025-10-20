José Cueto sobre fallo del TC en caso "Cócteles": "No me extraña, era de esperarse"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció luego que el Tribunal Constitucional (TC), aprobó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para dejar sin efecto el juicio en su contra por el caso "Cócteles".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario señaló que la decisión del máximo intérprete de la Constitución en nuestro país era algo que "previsible" y cuestionó la labor de los fiscales a cargo del caso, calificando de "deficiente" su trabajo.

"No me extraña, después de la pésima actuación de los fiscales, era de esperarse en algún momento que esto se caiga", señaló el legislador tras dejarse sin efecto el proceso judicial contra la hija del expresidente Alberto Fujimori, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

TIEMPO Y RECURSOS

En ese sentido, Cueto Aservi cuestionó el uso de dinero y recursos públicos durante tantos años en un proceso que finalmente fue archivado por el Tribunal Constitucional y calificó lo ocurrido como una "vergüenza".