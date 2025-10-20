Susel Paredes critica a Rospigliosi por llamar "terruco" a Eduardo Ruiz: "Violencia desde el poder"

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se pronunció tras las polémicas declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, quien llamó "terruco" a Eduardo Ruiz Sáenz, el joven de 32 años quien murió por un impacto de bala en el tórax durante la última marcha de la "Generación Z".

El parlamentario fujimorista ofreció este lunes una conferencia de prensa en donde aseguró que el fallecido se hacía llamar "Terruco". Cabe precisar que Ruiz Sáenz era un cantante urbano cuyo nombre artístico era "Trvko".

"Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar 'terruco', es muy lamentable que haya habido una muerte, no debería haber muertes, pero el atacar a la Policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras es un delito que no debe quedar impune. En este momento, la mayoría de los que han sido atacantes de la Policía están libres, eso no debería ocurrir", señaló Rospigliosi, quien se negó a rectificarse pese a que varios periodistas le hicieron la corrección respectiva.

SUSEL PAREDES OPINA

A través de su cuenta en la plataforma X, Paredes Piqué cuestionó duramente al hoy titular del Legislativo y aseguró que sus palabras representan un acto más de "violencia" contra las personas que salen a las calles a manifestarse.

"Inaceptable que el congresista Rospigliosi llame “terruco” a Eduardo Ruiz, el joven rapero asesinado por la PNP. Eso no es una "opinión", es un acto más de violencia desde el poder, que aviva un estigma que hace daño al país. ¡No se puede justificar la violencia!", sostuvo.