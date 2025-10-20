Congreso aprobó pedido de premier Álvarez para buscar voto de confianza ante el Pleno este 22 de octubre

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el Parlamento aprobó el pedido del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para presentarse en el hemiciclo junto a su gabinete para buscar el voto de confianza este miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m.

"Hemos aceptado esta iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, del señor Ernesto Álvarez Miranda, y vamos a convocar a la sesión respectiva para que el gabinete ministerial haga la presentación de su plan de Gobierno", declaró Rospigliosi en conferencia de prensa.

Rospigliosi agregó que la propuesta del Ejecutivo será debatida "inmediatamente después" de la presentación del plan de gobierno. El gabinete de Ernesto Álvarez Miranda llega en un momento de alta expectativa y tensión política, con una población que demanda soluciones urgentes en temas de seguridad, lucha contra la corrupción, reactivación económica, entre otros.

Cuestión de confianza y escenarios

El presidente del Consejo de Ministros tiene la facultad de plantear una cuestión de confianza a nombre del gabinete en su conjunto. Esta cuestión debe ser debatida y votada por el Congreso durante la misma sesión o en la siguiente, dependiendo del acuerdo que tome el Consejo Directivo o el propio Pleno.

Para que la cuestión de confianza sea aprobada se requiere una mayoría simple (más votos a favor que en contra). En caso sea negada, el gabinete deberá renunciar generándose una crisis política que derivaría en cambios ministeriales o en la convocatoria a nuevas elecciones.