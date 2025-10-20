JNE pide presupuesto adicional de S/372 millones para garantizar elecciones generales 2026

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó un presupuesto adicional de S/372,5 millones al Ejecutivo para garantizar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. El pedido fue presentado durante una reunión con el mandatario José Jerí y los titulares de la ONPE y el Reniec, con el fin de asegurar comicios transparentes, seguros y sin contratiempos logísticos.

DÉFICIT PONE EN RIESGO LA LOGÍSTICA ELECTORAL

Según explicó Burneo, el JNE requiere el monto adicional para cubrir el déficit presupuestal que afecta el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo del proceso electoral. Actualmente, el organismo dispone de S/390,5 millones, pero necesita un total de S/763 millones para ejecutar todas las etapas del cronograma. “Cerca del 50 % de los recursos que necesitamos no se nos han otorgado. Invocamos al Ejecutivo y al Ministerio de Economía de que se debe garantizar con recursos el normal desenvolvimiento del mega proceso”, declaró.

Durante la reunión, el presidente Jerí mostró su disposición para respaldar el financiamiento y la seguridad del proceso electoral, comprometiendo la participación de los sectores Economía, Interior y Defensa. Burneo enfatizó que estos recursos son vitales para preservar la neutralidad, la transparencia y la confianza ciudadana en los resultados de los comicios.

CRONOGRAMA ELECTORAL SIGUE FIRME

El titular del JNE aseguró que, pese a los cambios políticos tras la vacancia de Dina Boluarte y las recientes movilizaciones sociales, el cronograma electoral no sufrirá modificaciones. Las elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026, tal como está programado. “El cronograma electoral es inmodificable”, subrayó Burneo, reafirmando el compromiso institucional con la estabilidad democrática.

El magistrado también recordó que el JNE tiene la responsabilidad de garantizar la transición del poder y la legitimidad de las nuevas autoridades, por lo que disponer del presupuesto completo es esencial para mantener la confianza pública y la transparencia del proceso.