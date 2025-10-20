Ollanta Humala sería beneficiado por fallo del TC que anula juicio a Keiko Fujimori, señala Carlos Caro

El Tribunal Constitucional aprobó este lunes 20 de octubre el hábeas corpus presentado por Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, el cual anula en su totalidad el juicio en su contra por el Caso Cócteles.

Con el voto de solo cinco de los siete magistrados, el fallo establece que los aportes irregulares recibidos durante las campañas de 2006 y 2011 no constituyen delito, por lo que la lideresa de Fuerza Popular sale absuelta de este largo proceso.

Beneficio a Humala

El abogado penalista Carlos Caro señaló en entrevista con Exitosa Noticias que la decisión del Tribunal Constitucional podría favorecer a otros implicados en presuntos delitos de lavado de activos como el expresidente Ollanta Humala.

"Uno de los que sería favorecido es Ollanta Humala, quien justamente ha sido sentenciado por este mismo crimen", indicó el experto en derecho. Según Caro, el expresidente podría utilizar este fallo a su favor ya que fue investigado por aportes irregulares en sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Revisión del tribunal

El penalista explicó que "no hay ningún caso que haya sido sentenciado de manera definitiva. El único caso que tiene una sentencia de primera instancia es el caso de Ollanta Humala y esta sentencia le favorece porque al tener una sentencia apelada, va a ser revisada por el tribunal superior".

Financiamiento de campañas

Caro añadió que la jurisprudencia generada por el pronunciamiento del TC deja bien parado al exmandatario ya que ambos casos se dan por aportes a campañas. En el caso de Humala, los aportes irregulares se habrían dado en 2006 y 2011 por parte del régimen de Hugo Chávez.

"En el caso de Ollanta Humala es más patente porque su caso tiene que ver con el financiamiento de campaña del año 2006 y 2011. El caso de Keiko llega al año 2016, mucho más cercano a este fallo", puntualizó el abogado penalista.