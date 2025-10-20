Caso Cócteles: Tribunal Constitucional deja sin efecto acusación e investigación contra Keiko Fujimori

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó por mayoría el recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto el juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, donde se le investigaba por lavado de activos y organización criminal.

De esta manera, el organismo declaró fundada la demanda interpuesta por Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, contra las resoluciones emitidas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Disposiciones del TC

En su resolución, el TC dispuso declarar nulas y sin efecto las resoluciones N.º 35 y 46 (Incidente 186), emitidas el 12 de septiembre y el 6 de octubre de 2022, respectivamente. Estas resoluciones habían declarado infundadas las excepciones de naturaleza de acción presentadas por la defensa de Fujimori.

Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución Política declaró improcedente la demanda en el extremo que solicitaba la nulidad de la resolución N.º 110 (Incidente 186), del 30 de noviembre de 2023.

Defensa y acusación contra Fujimori

La defensa de Fujimori, encabezada por Giuliana Loza, ha reiterado que las acusaciones carecen de sustento jurídico. Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular era investigada por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada al financiamiento de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.