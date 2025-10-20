Congreso propone aumentar bono por escolaridad y aguinaldo a S/1.130 para empleados públicos

El Congreso de la República presentó una nueva propuesta para incrementar el bono por escolaridad y los aguinaldos que reciben los trabajadores del sector público, ambos congelados por más de una década. La iniciativa, impulsada por el congresista Segundo Toribio Montalvo (Perú Libre), plantea que los montos actuales —S/400 por escolaridad y S/300 por aguinaldo— se eleven a S/1.130, equivalente a una Remuneración Mínima Vital (RMV).

Según el proyecto, el objetivo es “asegurar condiciones justas y homogéneas en el acceso a los beneficios sociales del Estado”, eliminando desigualdades entre regímenes laborales y fortaleciendo el bienestar económico de las familias. El texto propone que los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se incluyan en las planillas de julio y diciembre, respectivamente, y que la bonificación por escolaridad se pague cada enero, todas equivalentes al valor vigente del salario mínimo.

De aprobarse, la medida representaría un aumento del 376% respecto a los montos actuales y tendría que incluirse en el Presupuesto Público 2026, cuyo debate concluye el próximo mes.

BONOS "CONGELADOS"

El documento presentado por el Congreso advierte que los beneficios no han tenido incrementos reales en los últimos 15 años. Los aguinaldos se mantuvieron en S/200 hasta 2009, subiendo a S/300 en 2010, mientras que el bono por escolaridad pasó de S/300 a S/400 ese mismo año. Desde entonces, ambos valores han permanecido congelados, pese a que la inflación acumulada entre 2006 y 2025 supera el 60%, reduciendo drásticamente su poder adquisitivo.

“En la práctica, los aguinaldos y la escolaridad equivalen hoy a menos de la mitad de lo que representaban hace 15 o 20 años en la canasta básica”, señala el proyecto, que también busca dotar de estabilidad y previsibilidad a estos pagos al incorporarlos como derechos permanentes en la política remunerativa estatal.