Tomás Gálvez aclara que no ha sido notificado sobre reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, afirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún no ha emitido la notificación formal sobre la reincorporación de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, a pesar del fallo judicial que dispone su regreso al cargo. “A la Fiscalía de la Nación aún no se notifica nada. En cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida”, declaró ante la prensa.

Durante una visita a la oficina de la fiscal Margarita Haro Pinto en San Juan de Lurigancho, donde brindó su respaldo tras las amenazas que habría recibido de una organización criminal, Gálvez reiteró que la Fiscalía sigue trabajando con normalidad. En el encuentro también participó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien garantizó la seguridad de la magistrada.

Gálvez recalcó que la institución “no se centra en personas”, sino en su función constitucional. “La Fiscalía de la Nación es una entidad, no una figura individual. Continúa su labor con quien esté al frente. Si la doctora Espinoza es repuesta, el trabajo seguirá con ella sin inconvenientes”, afirmó.

DELIA ESPINOZA AÚN SIN REINCORPORACIÓN FORMAL

El fallo judicial que ordena la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación todavía no se ha ejecutado, según el interino. La JNJ, encargada de oficializar la medida, no ha comunicado plazos ni fechas para su cumplimiento.

Tomás Gálvez, quien asumió el cargo de manera temporal tras la suspensión de Espinoza, insistió en que dejará su puesto en cuanto reciba la notificación oficial. “Seguramente la Junta Nacional de Justicia ahora o mañana tomará la decisión que corresponda, pero no hay problema: la Fiscalía continúa funcionando conmigo o con Delia”, declaró.